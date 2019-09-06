تفاصيل: هيفاء وهبي تعود إلى السينما مع أحمد الفيشاوي وباسل خياط

2019/09/06 | 01:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تأكد رسميا عودة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي إلى السينما المصرية بعد غياب 5 سنوات منذ أخر عمل قدمته مع النجم باسم سمرة فيلم “حلاوة روح” عام 2014، بعدما تعاقدت الشركة المنتجة لفيلم “عقدة الخواجة” مع ثلاثة نجوم ليشاركوها البطولة وهم أحمد الفيشاوي وباسل خياط وأحمد داود، وتقرر ان يتم البدء في التصوير بعد أسبوعين فقط، حتى يتمكن أبطاله من التفرغ بعدها للمشاركة في ماراثون دراما رمضان 2020.

الفيلم يحمل اسما مؤقتا بعنوان “عقدة الخواجة” وتأجل تصويره أكثر من مرة من أجل استكمال التعاقد مع النجوم وآخرهم الفنان السوري باسل خياط، ومن المنتظر الإعلان عن ضم أسماء أخرى للمشاركة في بطولة العمل الذي ينتمي لتصنيف الإثارة والغموض،

الفيلم قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية ويشارك في بطولته أحمد داوود ومن المقرر تصويره داخل مصر وعدة دول أوروبية.

يذكر أن النجمة هيفاء وهبي اكتفت بالظهور كضيفة شرف في الأعمال الدرامية المصرية بالعام الأخير حيث شاركت بشخصيتها الحقيقية في فيلم “خير وبركة” من بطولة نجمي مسرح مصر علي ربيع ومحمد عبد الرحمن، ومن إخراج سامح عبد العزيز، كما حرصت على الظهور كضيفة شرف في مسلسل “الواد سيد الشحات”، الذي قام ببطولته الفنان أحمد فهمي وخطيبته الفنانة هنا الزاهد، وتردد أنها رفضت المشاركة كضيفة شرف في الجزء الثاني من فيلم ولاد رزق وقامت النجمة غادة عادل بأداء الدور بدلا منها.

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