رونار يستهل مشواره مع السعودية بالتعادل مع مالي

2019/09/06 | 01:22

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استهل المدرب الفرنسي هيرفيه رونار مهمته على رأس الإدارة الفنية للمنتخب السعودي لكرة القدم بالتعادل مع ضيفه المالي 1-1 على ملعب الأمير محمد

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