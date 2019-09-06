الدفاع المدني يستخرج 23 جثة في الموصل

2019/09/06 | 01:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت مديرية الدفاع المدني، امس الخميس، عن انتشال 23 جثة تم العثور عليها تحت الانقاض بمنطقة نشوان في الموصل.

وبحسب بيان للدفاع المدني تلقت

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