هنا الزاهد تعاتب خطيبها أحمد فهمي: إيه اللي أنت هببته ده فضحتنا

2019/09/06 | 01:44

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هنا الزاهد تعاتب خطيبها أحمد فهمي أمام جمهوره

أحمد فهمي ينشر صورة مثيرة للجدل من روما

عتاب هنا الزاهد إلى خطيبها أحمد فهمي

رد محرج من أحمد فهمي إلى هنا الزاهد

مراسم خطوبة هنا الزاهد وأحمد فهمي في شهر أغسطس من العام الماضي

أحمد فهمي قام بتجهيز منزل الزوجية بنفسه

أحمد فهمي يشرب من النافورة في روما

هنا الزاهد تلقت ردودا مطمئنة من جمهور أحمد فهمي

زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد بالنصف الثاني من شهر سبتمبر الجاري

وجهت الفنانة الشابة هنا الزاهد عتابا ساخرا إلى خطيبها الفنان أحمد فهمي بعدما نشر صورة له من العاصمة الإيطالية روما وهو يحاول شرب المياه من النافورة بأحد الميادين، وعلى عكس الانتقادات المعتادة لكل تصرف يقوم به فهمي، جاءت التعليقات مؤيدة له من العرب المقيمين في إيطاليا وأكد بعضهم أن عادة شرب المياه من النوافير منتشرة جدا ولا تستدعى العتاب واللوم أو السخرية، بينما جاء رد فهمي محرجا لخطيبته.

فهمي المتواجد حاليا في بلغاريا برفقة الفنان أحمد عز ومصطفى خاطر لتصوير المشاهد الخارجية من فيلم “العارف عودة يونس”، نشر عبر حسابه بموقع إنستقرام صورة له وهو يحاول الوصول لماسورة إحدى النوافير وعلق عليها بكلمة واحدة فقط هي “روما” ولم تتمالك هنا الزاهد نفسها وعلقت سريعا: إيه اللى أنت هببته ده فضحتنا.

فهمي لم يرد على خطيبته وقام جمهور بالتعليق نيابة عنه وأكد أحدهم أن هذه العادة منتشرة في إيطاليا وقال: لا خالص يا هنا ده العادي في ايطاليا كلها مش روما بس هي بلد النوافير والشعب بيشرب منها عادي جدا هو كده طلياني أصلي لا تقلقي.

وأضاف آخر أن هذه المياه أكثر أمانا على الصحة من المياه المعدنية المتداولة في مصر، وبعدها قام فهمي بالرد على خطيبته هنا الزاهد بطريقة صارمة قائلا: وانت مالك أنت!!

يذكر ان أحمد فهمي سيعود من بلغاريا إلى القاهرة نهاية الأسبوع الجاري ليتفرغ بعدها لتحضيرات حفل زفافه على هنا الزاهد المقرر في النصف الثاني من شهر سبتمبر الجاري، وكشف فهمي مؤخرا عن الترتيبات الخاصة داخل منزله لاستقبال العروس مؤكدا انه قام بدهان جدران المنزل بنفسه.

وعقد حفل الخطوبة منتصف شهر أغسطس من العام الماضي، في منزل والدة هنا الزاهد بمدينة دريم لاند وحضر الحفل كل من والد ووالدة أحمد فهمي وشقيقه كريم فهمي وزوجته، إضافة إلى الفنان أكرم حسنى الصديق المقرب لأحمد فهمي، فيما تواجد من عائلة هنا الزاهد شقيقتها فرح ووالدتها شيرين المنزلاوي.

وأعلن فهمي عزمه إقامة حفل زفاف كبير رضوخا لرغبة عروسه هنا الزاهد، مؤكدا أنه لم يكن يرغب في إقامة حفل، ولكن هنا أصرت على أن يكون زفافها بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

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