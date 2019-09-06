هند البلوشي تعلن زواج عمرو دياب ودينا الشربيني رسمياً

2019/09/06 | 01:44

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هند البلوشي منحت دينا الشربيني لقب زوجة عمرو دياب

هند البلوشي تكشف كواليس التقاط صورتها مع عمرو دياب ودينا الشربيني

هند البلوشي مع عمرو دياب ودينا الشربيني

هند البلوشي أول فنانة تمنح دينا الشربيني لقب زوجة عمرو دياب

دينا الشربيني لم تعلن زواجها رسميا من عمرو دياب

عمرو دياب بدا الظهور رسميا مع دينا الشربيني دون تحديد طبيعة العلاقة بينهما

هند البلوشي كشفت حقيقة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني

نرمين الفقي رفضت منح دينا الشربيني لقب زوجة عمرو دياب

نرمين الفقي مع عمرو دياب ودينا الشربيني

نرمين الفقي وصفت دينا بالفنانة الجميلة فقط

وضعت الممثلة الكويتية هند البلوشي حدا للغموض المهيمن على طبيعة العلاقة بين المطرب عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، بعدما وصفت الأخيرة رسميا بزوجة دياب، تعليقا على صورة جمعتها بالزوجين مؤخرا في مصر.

هند أكدت أن الصورة تم التقاطها بالصدفة أثناء تواجدها في مصر، وقالت تعليقا عليها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستقرام: صدفة جميلة جمعتني بالعالمي المميز عمرو دياب وزوجته الفنانة دينا الشربينى سجلت لحظة من اسعد اللحظات في حياتي كما سجل بفنه تاريخاً لا يكرر.

يذكر أن عدد كبير من نجوم الفن المصري التقطوا الصور التذكارية مع عمرو دياب ودينا الشربيني مؤخرا أثناء تواجدهم في الساحل الشمالي، ولم يصف أحدهم دينا الشربيني بلقب زوجة عمرو دياب أبدا، ورفضت النجمة نيرمين الفقي الرد على أسئلة جمهورها حول طبيعة العلاقة بين النجمين.

نرمين الفقي اكتفت بتوجيه رسالة خاصة لكل من المطرب عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، طالبة الدعاء لهما بالحماية والسعادة، ولم يفوت جمهورها الفرصة طالبا منها تأكيد نبأ زواج النجمين رسميا.

ونشرت نرمين صورة من كواليس السهرة الأخيرة لعمرو دياب ودينا الشربيني بعد إطلاق أغنية “يوم تلات” وعلقت عليها مرتين الأولى باللغة الإنكليزية وطلبت من الله أن يحمي النجمين، ثم علقت باللغة العربية قائلة: ربنا يسعدهم.

جمهور نرمين الفقي تدخل سريعا طالبا منها تأكيد زواج عمرو دياب ودينا الشربيني رسميا، وعندما تجاهلت نرمين التعليق، تلقت عدة طلبات بضرورة إسداء النصح إلى زميلتها دينا الشربيني لكي تكشف عن طبيعة علاقتها بدياب حفاظا على سمعتها، وردت نرمين بنشر صورة خاصة لها من نفس الحفل مع دينا الشربيني، ووصفت زميلتها بالفنانة والإنسانة الجميلة دون توضيح لطبيعة علاقتها بالمطرب عمرو دياب.

وقالت متابعة: نفسي عمرو يعلن ان دينا زوجته، البنت فعلا تستاهل تكون في النور احترم جمهورك يا عمرو وصرح بعلاقتك بدينا.

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