2019/09/06 | 01:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، عن الاعتداء منتسبي شرطة الاسحاقي في صلاح الدين

وقال المصدر في حديث لـ"العهد نيوز" ان عناصر مجهولة قد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر امني لـ"العهد نيوز": تعرض منتسبي شرطة الاسحاقي للاعتداء برمانات يدوية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر امني لـ"العهد نيوز": تعرض منتسبي شرطة الاسحاقي للاعتداء برمانات يدوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).