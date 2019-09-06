دفع مستحقات الفلاحين خلال الاسبوع المقبل في ديالى

2019/09/06 | 01:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

أعلن محافظ ديالى مثنى التميمي، امس الخميس، ان مستحقات الفلاحين ستدفع خلال الاسبوع المقبل بعد رصد مبلغ اكثر من 62 مليار دينار في

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