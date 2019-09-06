ضياء الشكرجي - وماذا أكتب عن العراق؟

2019/09/06 | 02:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي سبق ووصلتني على الإيميل رسالة عتاب من أحد الأصدقاء المتابعين مشكورا، واليوم وصلتني رسالة بمضمون مشابه من صديق آخر من المتابعين مشكورا، كتب لي فيها فيما كتب:كل التقدير والاحترام لجهودك المشكورة [في نقد] القرآن [...] ولكن هل هذا هو ما يحتاجه العراقيون اليوم؟ لأنك من الكتاب المعروفين والمقرئين ولك الكثير من المتابعين، فمن حق أهلك فقراء الشيعة - أنا أعتبر التشيع انتماءً هوياتيا لا علاقة له بالإسلا......

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