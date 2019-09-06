ديمة بياعة تحتفل بعيد ميلاد ابنها ورد تيم حسن

2019/09/06 | 02:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ديمة بياعة مع عائلتها

هنأت الفنانة ديمة بياعة نجلها الكبير ورد تيم حسن بمناسبة عيد ميلاده الـ 14

ونشرت ديمة مجموعة صور لـ ورد من مراحل مختلفة من عمره منذ أن كان طفلاً، وحتى اليوم، واللافت أنه بدا أطول منها في أحدث صورهما معاً.

ديمة بياعة أعلنت عن حبها وسعادتها وفخرها بنجلها ورد وأشارت الى أنها تشكر الله لأنها انجبته، وتمنت له السعادة والصحة والعافية، كما ذكرته بأنها ستكون إلى جانبه دائماً من أجل أي شيء وكل شيء.

كذلك تلقى ورد التهنئة من جدته الفنانة مها المصري، التي تمنّت له مستقبلاً زاهراً ومشرقاً، ودعت الله أن تبقى إبنتها ديمة بياعة فوق رأس ولديها ورد وفهد.

ورد هو الأبن الأكبر لـ دميا بياعة من زوجها الأول تيم حسن الذي تزوج بالإعلامية وفاء الكيلاني، بينما تزوجت هي من المخرج أحمد الحلو ولكنهما لم يزرقا بأولاد حتى الآن، وكذلك تيم ووفاء.

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