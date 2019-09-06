الصحة تصدر توجيهات جديدة للاطباء بخصوص الخفارات

2019/09/06 | 02:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أصدر وزير الصحة علاء الدين العلوان، توجيهات جديدة الى الاطباء بخصوص الخفارات.

وتنص الوثيقة الصادرة من الصحة وموجهة الى دوائرها في بغداد والمحافظات كافة،

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