حول التطورات في إدلب.

2019/09/06 | 02:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كاتب وصحفي سوري

أحمد صلاح

المسلحون الموالون للأتراك دمروا فصيلة القوات الخاصة للجيش السوري

الوضع في محافظة إدلب لا يزال متوتراً.



اندلعت اشتباكات عنيفة على محور اعجاز 3 سبتمبر/أيلول.



قد قال ممثلو الجبهة الوطنية للتحرير (تتمتع بالدعم التركي) إنه تمكن مقاتلو صقور الشام من تصدى هجوم عناصر القوات الخاصة الروسية الذين حاولوا التسلل إلى عمق مواقع الجبهة.

تجدر الإشارة إلى أنه لا تعتبر هذه المعلومات صحيحة ولا توجد لها أي تأكيدات.



وفقًا للمعلومات التي وردت من ممثل الجيش السوري، الملازم الأول إبراهيم بلال ، هناك دارت اشتباكات عنيفة في هذه المنطقة لكن ممثلو القوات المسلحة الروسية لم يشاركون فيها.

حسب قول بلال، يتم استخدام في إدلب وحدات الجيش السوري وقوات النمر من أجل تحرير هذه المناطق.

نتيجة للهجوم الذي شنته القوات الحكومية خلال الليل ، قُتل 36 شخصا من قوام القوات الخاصة السورية ورامي الهاون، وأصيب اثنان بجروح متوسطة.



أما المتطرفين فقُتل شخصان من صفوفهم.

أحمد صلاح

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