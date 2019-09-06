الرئيس الفسطيني يمنح وساما رفيعا للقائد العسكري العراقي الراحل: عمر علـي البيرقدار

2019/09/06 | 02:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سهيل نادر حسن / بابيلـون

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في حدث استثنائي متميز، أثـار – وما برح- اهتمام المتابعين والمراقبين، منحَ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وساما رفيعا للقائد العسكري العراقي: امير اللواء الركن الراحل عمر علي البيرقدار، وذلك تقديرا ووفاء لدوره البطولي المميز والمعروف، في الحرب مع القوات الاسرائيلية عام 1948 …

وتسلم الوسام من الرئيس عباس، وهو وسام”نجمة فلسطين” العسكري، ممثلا عائلة القائد العراقي، نجلاه : عقيد الجو المتقاعد بارز عمر علي، وشقيقته، سفيرة العراق الحالية لدى تشيكيا، سندس عمر علي، وذلك ضمن مراسم رسمية حضرها مسؤولون حكوميون وسياسيون فلسطينيون، وجمع اخر من الشخصيات والضيوف ..

ونقلت مصادر مطلعة ان الرئيس عباس قد أكد بالمناسبة الدور الكبير والفعال للقائد العسكري العراقي الراحل في التصدي للقوات الاسرائيلية وخاصة في معركتي جنين الاولى والثانية، في حزيران / يونيو عام 1948 اي بعد قرار التقسيم المعروف في 15 آيار/ مايو من ذلك العام، وكذلك التوجه لنصب تمثال له، اعتزازا بدوره البطولي ..



كما اكد الرئيس الحرص على تكريم جميع شهداء القوات العسكرية العراقية التي شاركت في الحرب، والذين ما زالت رفاة المئات منهم في الارض الفلسطينية ..

وفي سياق الحدث نفسه، نُظمت، وبأشراف ورعاية الرئاسة الفلسطينية زيارات مختلفة لنجلي القائد البيرقدار، ومنها للحرم القدسي، ومقبرة شهداء الجيش العراقي في عند المدخل الجنوبي لمدينة جنين، وكذلك مقبرتهم في مدينة نابلس، التي تعود ملكيتها للحكومة العراقية، بحسب وثائق رسمية يجري العمل – وفق مصادر فلسطينية مسؤولة- على استكمالها..



بالاضافة الى مدينتي الخليل وبيت لحم، وكذلك رام الله التي التقاهم فيهارئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيّه، ومسؤولون رسميون وسياسيون آخرون..



وقد شملت الزيارة ايضا مشاركة الضيفين العراقيين في فعاليات مدنية وشعبية ومنها اللقاء مع الفريق الرياضي العراقي المشارك في نهائيات بطولة شباب غرب اسيا لكرة القدم التي نظمت في رام الله ، وحفل استقبال اقامته بالمناسبة جمعية الصداقة الفلسطينية العراقية ..

ونقلت العديد من وسائل الاعلام الفلسطينية والعراقية تغطيات مكثفة لحدث تكريم الرئاسة الفلسطينية للقائد العسكري العراقي الراحل، ولزيارة نجليه، من بينها مقابلة اجرتها معهما قناة (فلسطين) التلفزيونية، تحدثا خلالها عن بالغ التقدير والاعتزاز بقرار منح، وتسلم الوسام الرفيع الممنوح لوالدهما..



كما تحدث نجلا البيرقدار عن بعض محطات سريعة في مشاركة والدهما في حرب 1948 ضد القوات الاسرائيلية، وما قدمه، وقواته العراقية العسكرية لدعم الشعب الفلسطيني، ضد العدوان والتنكيل والعنف ..



واعربا عن ايمانهما العميق بالحق المشروع لذلك الشعب المكافح من اجل حقوقه المشروعة، والمعترف بها شرعاً وقانوناً من المجتمع الدولي ومؤسساته الاممية ..

الى ذلك ..



وفي تصريحات اخرى اعربت السفيرة سندس عمر علىي، عن مشاعر الافتخار والاعتزاز بالتكريم الفلسطيني، الرئاسي والرسمي والشعبي لوالدها، ورأت بأنه جاء تعبيرا عن التقدير والاعتزاز بشعب وجيش العراق الذي ما كلّا ينتصران لقضية فلسطين وحقوق شعبها الشقيق ضد الاحتلال، والممارسات الاسرائيلية الاجرامية الغاشمة التي يدينها كل صاحب ضمير حي ..



كما اكدت السفيرة بان الرئيس العراقي برهم صالح رأى بهذا الصدد بان ليس هناك اي مانع قانوني من تسلم وحمل الوسام..



وزادت: ان برنامج الزيارة وتفاصيلها جاء فق السياقات المعتمدة، وموافقة وزارة الخارجية العراقية، برغم ان الزيارة كانت بصفة شخصية وليست وظيفية ..

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