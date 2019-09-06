صحة ورشاقة>>>>> تمارين هيلاري سوانك في عمر الأربعين

2019/09/06 | 03:52

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تمارين هيلاري سوانك في عمر الأربعين

هيلاري سوانك تؤدِّي تمارين حاملة كرة الوزن

سوانك تُحافظ على روتين التمارين، حيث ترفع أوزانًا بانتظام، مستخدمةً كرة الكيتل، بالإضافة إلى تمارين “تي آر إكس” TRX

هيلاري سوانك تؤدي تمرينات تساعدها في تعزيز قوَّة الساقين وعضلات المؤخّرة ، مع بناء القوّة في منطقة الجذع والجسم العلوي

هيلاري سوانك في النادي الرياضي

تمارين “كيتل بيل” Kettlebell تفيد كامل الجسم

المُمثِّلة هيلاري سوانك Hilary Swank

تقضي المُمثِّلة هيلاري سوانك Hilary Swank (44 سنة) وقتًا طويلًا في النادي الرياضي، وهي تُشارك المعجبين تمارينها الرياضيَّة على انستقرام في سلسلة تسميها #FitnessFriday.



في أحد مقاطع الفيديو، يظهر جسد المُمثِّلة الفائزة بجائزة الأوسكار الرشيق، فيما هي تؤدي تمارين حاملة كرة الوزن kettlebell، وتدفع بالزلاجات.

تمارين “كيتل بيل” تعمل على مقاومة الوزن

تُركِّز تمارين “كيتل بيل” Kettlebell على كامل الجسم، وهي تشمل القلب والجذع والمؤخِّرة والذراعين.



ولأن التمارين المذكورة تعمل على مقاومة الوزن، فإنها ترفع أيضًا مُعدَّل ضربات القلب، وتحرق السعرات الحراريَّة، وتزيد معدَّل الأيض.



أمَّا دفع الزلاجات بدوره، فيُعزِّز قوَّة الساقين وعضلات المؤخّرة، مع بناء القوة في منطقة الجذع والجسم العلوي.

أصبحت ممارسة الرياضة شغفًا لسوانك بقدر التمثيل، حتَّى أنَّها أنشأت خط ملابس رياضية athleisure باسم Mission Statement.



والجدير بالذكر أنّ الجزء الأوَّل من رحلة سوانك في عالم اللياقة البدنيَّة تمَّ عندما قامت ببطولة فيلم Million Dollar Baby مع كلينت إيستوود، حيث أدَّت دور ملاكمة هاوية يلمع نجمها في عالم الاحتراف.



خلال مقابلة مع “هوليوود ريبورتر”، كشفت سوانك أنَّها كانت تمارس الرياضة لخمس ساعات في اليوم، وذلك للحصول على الجسد المناسب لهذا الدور.



كما قالت سوانك إنَّها اضطرت إلى تناول 210 جرامات من البروتين، يوميًّا.



وحتَّى في الليل، كان عليها الاستيقاظ وشرب مخفوق البروتين لتكسب 23 رطلًا من العضلات!

هيلاري سوانك تمارس مجموعة من تمارين الدفع والشد

على الرغم من أنها قد لا تشرب مخفوق بياض البيض كل صباح راهنًا، إلَّا أنّ سوانك تُحافظ على روتين التمارين، حيث ترفع أوزانًا بانتظام، مستخدمةً كرة الكيتل بالإضافة إلى الـ”تي آر إكس” TRX، حيث تقوم بمجموعة من تمارين الدفع والشد.

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