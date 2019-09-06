2019/09/06 | 03:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الداهي تمهيد:يصعب أن نتناول أي مؤلف لمحمد مفتاح ، ونتدبر معانيه ، ونكشف عن خلفياته المعرفية دون النظر إليه بوصفه حلقة مردوفة وموصولة بحلقات أخرى .وما حفزنا على ذلك هو أن محمد مفتاح استطاع خلال ثلاثة عقود من الممارسة النقدية والبحث الجاد أن ينتج نسقا معرفيا متكامل ومتضافر العناصر ومشيدا على قاعدة ابستمولوجية متينة.وبتتبعنا لما يكتبه ، نجده يتجه على المستوى العمودي والتطوري من التعدد المنهجي إلي ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد الداهي - من التعددية المنهجية ألى نسقية الثقافة ( درتسة في المنجز النقدي للباحث د. محمد مفتاح)) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محمد الداهي - من التعددية المنهجية ألى نسقية الثقافة ( درتسة في المنجز النقدي للباحث د. محمد مفتاح)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).