حزب اليسار الشيوعي العراقي - (العدوان الصهيوني على بلادنا يكشف ضعف وتبعية الحاكمين والمتنفذين)

2019/09/06 | 03:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حزب_اليسار_الشيوعي_العراقي ما تعرضت له مواقع الحشد الشعبي في العراق في الأيام المنصرمة يكشف بشكل واضح ما تنطوي عليه الأوضاع العراقية الراهنة، ويفضح طبيعة السلطات القائمة وحدود النفوذ الواقعي المسموح به لها فوق أراضينا وفي اجوائنا.فقد أثبتت الحكومة مع القوى المتنفذة الى جانبها، بلا جدال أنها الحارس الامين لمصالح أمريكا والكيان الصهيوني في بلادنا، بكل تشكيلاتها العسكرية والأمنية والادارية فضلاً عن السياسية.فبعد أن أصبح م......

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