2019/09/06 | 03:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ابراهيم_قلواز تجليات الدولة الهكسوسية في العالم العربي بالرغم من استقلال معظم الدول العربية منذ نصف قرن على لأقل عن الاستعمار الاجنبي الا أن هذه الفترة الطويلة نسبيا لم تمكن العرب الى حد الآن من ترسيخ تقاليد وأسس الدولة الحديثة، وهناك من يذهب الى أبعد من ذلك ويعتبر أن ما تعيشه المجتمعات العربية هو مجرد سراب الدولة.فأزمة الدولة العربية أزمة عميقة، ومستعصية، ولدت صراعاتها وتناقضاتها مع ميلاد هذه ......

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