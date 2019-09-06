فريق طبي ينجح بهندمة أصابع الكف الأيسر لطفل تعلقت بماكينة فرم اللحوم

2019/09/06 | 04:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمَكن فريق طبي وصحي مُتخصص في مدينة الإمام الحسين الطبية بكربلاء، من إعادة وترميم “أصابع الكف الأيسر المبتورة” لطفل من أهالي المحافظة بعمر ثلاث سنوات بعد أن تعَلقت بماكينة فرم اللحوم.

وبيَن الفريق المُعالج إن “الطفل غادر المدينة الطبية وهو بحالة مُستقرة عقب رقوده في ردهة الكسور مدة أربعة أيام”ز

وأفاد رئيس الفريق، أخصائي جراحة العظام والكسور، هيثم محمود الأسدي بأن طوارئ المدينة الطبية، إستقبلت الطفل محمد رضا بهاء حكمت، وهو يُعاني من آلام شديدة ونزف من الطرف العلوي للكف الأيسر نتيجة تعَلقه (الكف) بماكينة فرم اللحوم، تَسبب بأضرار شديدة بأصابع اليد والكف والرسغ، يصعب معها إخراجها من الماكينة واليد بداخلها.

وأضاف الأسدي ان الملاكات العاملة في عمليات الطوارئ تعاملت بمهنية عالية مع الوضع الصحي للطفل، وقُدمت له الإسعافات الأولية اللازمة، ومن ثم تهيئته لإجراء عملية طارئة له، سبقها إبلاغ ذويه وإستحصال موافقته عليه لصعوبة الحالة ومدى تضرر الكف الأيسر.

وتابع “قمنا بالإستعانة بجهاز قطع الحديد (كوسرة كهربائية) لإنقاذ اليد من البتر، حيث استغرقت العملية ساعتين متواصلة وتكللت بالنجاح التام، شهدت تقطيع الجزء المعدني من الفرامة العالقة في الطرف العلوي الأيسر لتقليل الأضرار على الجزء المُصاب من اليد والرسغ.

واوضح إنه “وبعد نجاح عملية التقطيع وتحرير الطرف العلوي، وجدنا أصابع اليد اليسرى مُتضررة بشكل كبير ومُهشمة الى قطع صغيرة، ليتم بعدها إنقاذ إصبعين من اليد (الإبهام والخنصر) مع هندمة الجرح وترميم الأصابع، ومن ثم تحويله الى ردهة الكسور وسط متابعة وعناية دقيقة لوضعه الصحي ومغادرته منها وهو بحالة مُستقرة عقب رقوده فيها مدة أربعة أيام”.

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