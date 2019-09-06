عباس علي العلي - رواية حكيم لباي ج3

2019/09/06 | 04:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي _ هل جنت؟ ....حتى أرواحك أيها المجنون دوريب أصبحت تتصرف وكأن اللعنة أصابتها هي الأخرى..لا أظن أن الرجل يمل شيئا من العقل..._ أظن كان علي أن لا أيقظ تلك المخلوقات من سبات غفلتها ....ما ذا عملت أنا؟ ....هل حقا هي قالت ذلك؟_ ماذا لو لم أذهب إليه....من المؤكد أنني المجنونة..يا ترى ماذا لو لم أفتح لها مصاريع أبواب الخروج....كم أنا سيئة الحظ؟..._ ليس أنا سبئة الحظ بل لباي كل يوم تفتح ......

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