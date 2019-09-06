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#عباس علي العلي - رواية حكيم لباي ج3


#عباس علي العلي - رواية حكيم لباي ج3
2019/09/06 | 04:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #عباس_علي_العلي _ هل جنت؟ ....

حتى أرواحك أيها المجنون دوريب أصبحت تتصرف وكأن اللعنة أصابتها هي الأخرى..

لا أظن أن الرجل يمل شيئا من العقل..._ أظن كان علي أن لا أيقظ تلك المخلوقات من سبات غفلتها ....

ما ذا عملت أنا؟ ....

هل حقا هي قالت ذلك؟_ ماذا لو لم أذهب إليه....

من المؤكد أنني المجنونة..

يا ترى ماذا لو لم أفتح لها مصاريع أبواب الخروج....

كم أنا سيئة الحظ؟..._ ليس أنا سبئة الحظ بل لباي كل يوم تفتح ......

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