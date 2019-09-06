2019/09/06 | 04:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #عباس_علي_العلي _ هل جنت؟ ....
حتى أرواحك أيها المجنون دوريب أصبحت تتصرف وكأن اللعنة أصابتها هي الأخرى..
لا أظن أن الرجل يمل شيئا من العقل..._ أظن كان علي أن لا أيقظ تلك المخلوقات من سبات غفلتها ....
ما ذا عملت أنا؟ ....
هل حقا هي قالت ذلك؟_ ماذا لو لم أذهب إليه....
من المؤكد أنني المجنونة..
يا ترى ماذا لو لم أفتح لها مصاريع أبواب الخروج....
كم أنا سيئة الحظ؟..._ ليس أنا سبئة الحظ بل لباي كل يوم تفتح ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عباس علي العلي - رواية حكيم لباي ج3) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
حتى أرواحك أيها المجنون دوريب أصبحت تتصرف وكأن اللعنة أصابتها هي الأخرى..
لا أظن أن الرجل يمل شيئا من العقل..._ أظن كان علي أن لا أيقظ تلك المخلوقات من سبات غفلتها ....
ما ذا عملت أنا؟ ....
هل حقا هي قالت ذلك؟_ ماذا لو لم أذهب إليه....
من المؤكد أنني المجنونة..
يا ترى ماذا لو لم أفتح لها مصاريع أبواب الخروج....
كم أنا سيئة الحظ؟..._ ليس أنا سبئة الحظ بل لباي كل يوم تفتح ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عباس علي العلي - رواية حكيم لباي ج3) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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