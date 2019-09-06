على خطى الحرس الثوري: الحشد يصدم حكومة بغداد بتشكيل قوة جوية خاصة

2019/09/06 | 04:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – تحول إعلان الحشد الشعبي عن تشكيل قوات جوية خاصة به، إلى مصدر للسخرية والتهكم في أوساط المعلقين من الحكومة العراقية

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