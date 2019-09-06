2019/09/06 | 04:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: F3FwP6rzJ_Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ذراع البدوي يعوض واحد عن 4000 العريفاوي يبدع بوصف شجاعة الامام العباس عليه السلام) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ذراع البدوي يعوض واحد عن 4000 العريفاوي يبدع بوصف شجاعة الامام العباس عليه السلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).