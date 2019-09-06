ما خطوات خفض الالتزام بالاتفاق النووي التي اتبعتها إيران حتى الآن؟

2019/09/06 | 04:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعلن إيران السبت تفاصيل إجراءاتها الجديدة المتصلة بخفض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ردا على فرض عقوبات أميركية مشددة

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