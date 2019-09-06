أشرف ريفي: إيران تشعل الحرائق في لبنان

2019/09/06 | 04:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمّل وزير العدل اللبناني السابق أشرف ريفي حزب الله مسؤولية استهداف وضرب لبنان من الجانب الإسرائيلي، من دون أن يستبعد الدخول في

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