أموال تجبى وطسات تتناسل.. أين المشكلة؟

2019/09/06 | 05:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الزهرة البياتي

لا يختلف عراقيان اثنان في أن حال شوارعنا وطرقنا الرئيسة والفرعية، سواء تلك الموجودة في العاصمة بغداد أم التي تربطها مع المحافظات الأخرى

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