2019/09/06 | 05:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع اكتمال خطة السلام الأميركية..مبعوث ترامب يستقيل في الوقت الذي كان ينتظر فيه أن تعلن واشنطن عن خطتها للسلام بعيد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في السابع عشر من الشهر الجاري كشفت الإدارة الأميركية أن مبعوثها لمفاوضات السلام، جيسون غرينبلات، سيغادر منصبه بعد أسابيع قليلة.وقال مسؤول في الإدارة الأميركية إن غرينبلات سيغادر منصبه ليعود إلى عائلته، لافتا إلى إنه انضم أساسا ليكون في الإدارة لمدة عامين، من أجل العمل على ملف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والعمل على خطة واقعية وقابلة للتطبيق لحل الصراع بين الطرفين.وأكد المسؤول في البيت الأبيض اكتمال رؤية واشنطن للسلام، لكنه لفت إلى أن الكشف عنها سيأتي في الوقت المناسب، دون تحديد موعد زمني لذلك.وفيما لم يتضح ما إذا كان غرينبلات سيبقى في المنصب إلى حين الكشف عن رؤية السلام قال المسؤول إن المرحلة المقبلة ستشهد مشاركة أكبر لبرايان هوك، المبعوث الأميركي، إلى إيران ولآفي بيركوويتس مساعد جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأميركي.وأشار إلى أن الاستعداد لمرحلة ما بعد غرينبلات بدأ أواخر العام 2018 عشر، حيث تم تشكيل فريق جديد ضم أعضاء فريق الملف الإيراني في وزارة الخارجية بالإضافة إلى الفريق المسؤول عن ملف السلام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مع اكتمال خطة السلام الأميركية.. مبعوث ترامب يستقيل) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مع اكتمال خطة السلام الأميركية.. مبعوث ترامب يستقيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).