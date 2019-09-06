2019/09/06 | 05:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هجوم ثان لطالبان بعد "الاتفاق"..مقتل جنديين أميركي وروماني قتل جندي أميركي وآخر روماني، في هجوم وقع وسط العاصمة الأفغانية كابل نفذته حركة طالبان، حسبما أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو).وقالت قوة الدعم الحازم التابعة للحلف في المدينة، في بيان، إن "جنديين أجنبيين قتلا اليوم في كابل"، مضيفة: "أحدهما من رومانيا والآخر من الولايات المتحدة".وقتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 40 آخرين، في انفجار سيارة ملغومة في كابل، قرب أحد الأحياء التي تضم السفارة الأميركية وبعثة حلف شمال الأطلسي.وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن التفجير، الذي يعد الثاني الذي تنفذه الحركة هذا الأسبوع، رغم إجرائها محادثات مع الولايات المتحدة للوصول إلى اتفاق سلام.ويأتي الهجوم في ظل الحديث عن اقتراب الولايات المتحدة وحركة طالبان من إبرام اتفاق سيؤدي إلى إنهاء الحرب الدائرة في أفغانستان منذ نحو عامين.وكان مبعوث الولايات المتحدة إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، عرض قبل أيام على الرئيس أشرف غني مسودة اتفاق، بعد إعلان أنهم "على شفا اتفاق" مع طالبان.

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