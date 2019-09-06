2019/09/06 | 05:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bh_erPTPhuw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صادق محمد سنة كاملة لم يصرف من مصروفاته يجمعها في الدخل وحين دخل محرم فتحه وإذا به 100 ألف دينار) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صادق محمد سنة كاملة لم يصرف من مصروفاته يجمعها في الدخل وحين دخل محرم فتحه وإذا به 100 ألف دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).