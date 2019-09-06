2019/09/06 | 06:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الإعلام السوداني: سنتبع سياسة الانفتاح على دول العالم كشف وزير الإعلام السوداني الجديد فيصل محمد صالح، أن سياسة بلاده الخارجية في الفترة المقبلة، ستكون الانفتاح على كل دول العالم.وأكد صالح في أعقاب إعلان اختياره في تشكيلة الحكومة التي يقودها عبد الله حمدوك، أن العمل الحكومي سيبدأ مطلع الأسبوع المقبل، ولن يتم التأخير فيه بعد الآن.وقال صالح: "نحن تعطلنا لأشهر طويلة.منذ أبريل حتى الآن لم تكن هناك حكومة، لذلك هناك حاجة للإسراع، سيكون مطلع الأسبوع المقبل دولاب العمل الحكومي".كما أشار إلى أن الاجتماعات مستمرة لتحديد هوية من يشغل الحقيبتين الشاغرتين في الحكومة السودانية.وأكد وزير الإعلام السوداني أن المشاورات مع قوى الحرية والتغيير لتعيين ولاة مدنيين ستتم خلال أسبوعين، لكنه أكد أن الولاة العسكريين لن يستمروا طوال الفترة الانتقالية.وقال صالح: "واحدة من المهام إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، حتى تستطيع أن تلعب دورها في الانتقال الديمقراطي".

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