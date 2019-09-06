2019/09/06 | 06:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج الفصول الاربعة | الرادود الحسيني علي زوره) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 9UGHI6--0lY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج الفصول الاربعة | الرادود الحسيني علي زوره) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برنامج الفصول الاربعة | الرادود الحسيني علي زوره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).