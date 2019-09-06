2019/09/06 | 06:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9UGHI6--0lY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج الفصول الاربعة | الرادود الحسيني علي زوره) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برنامج الفصول الاربعة | الرادود الحسيني علي زوره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).