بالصور.. انتشال 23 جثة من تحت الانقاض في الموصل

2019/09/06 | 06:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، يوم الخميس، عن انتشال 23 جثة تم العثور عليها تحت الانقاض بمنطقة نشوان في الموصل....

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