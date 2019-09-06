الاقتصاد النيابية: علاقاتنا طيبة مع الكويت ونرفض تضييق منفذنا البحري الوحيد

2019/09/06 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..بينت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ميثاق الحامدي، الجمعة، ان العراق يمتلك علاقات طيبة مع الكويت ودول الجوار الاخرى، لكنه يرفض في الوقت ذاته تضييق منفذه البحري الوحيد، لافتة الى ان العراق لجأ الى المجتمع الدولي لترسيم الحدود مع الكويت خاصة ان ميناء مبارك يضر بالعراق.وقالت الحامدي في تصريح لـ /المعلومة/، ان […]

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