الدفاع المدني يستخرج 23 جثة في الموصل” صور”

2019/09/06 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الدفاع المدني، امس الخميس، عن انتشال 23 جثة تم العثور عليها تحت الانقاض بمنطقة نشوان في الموصل.وبحسب بيان للدفاع المدني ان “ذلك تم بالتعاون مع منظمات مجتمع مدني ودائرة الطب العدلي في نينوى”.فيما اكد مصدر امني ان “هذه الجثث يعتقد انها تعود لعناصر تنظيم داعش قتلوا خلال عمليات تحرير المحافظة”.

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