البرلمان يبحث مع وفد روسي تفعيل لجان الصداقة بين البلدين

2019/09/06 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث عضو هيئة رئاسة مجلس النواب النائب الأول حسن الكعبي، الخميس، مع وفد روسي تفعيل لجان الصداقة بين البلدين.وقال المكتب الاعلامي للكعبي في بيان تلقت وكالة النعيم نيوز، نسخة منه، أن “الأخير بحث مع الوفد الروسي المشارك في اجتماع لجنة التخطيط والموازنة الأسيوية، على هامش اجتماع لجنة التخطيط والموازنة في الجمعية الأسيوية المنعقد في …

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