نائب سابق: تقرب الحكومة من اميركا سيجعل “الفتح” بعيدا عن تأييدها

2019/09/06 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..اكد النائب السابق جاسم محمد جعفر، الجمعة، ان تقرب الحكومة الحالية من اميركا سيجعل تحالف الفتح بعيدا عن تأييد عبد المهدي، لافتا الى ان اهم نقطة تم الاتفاق عليها عند تشكيل الحكومة هي عدم تقربها الى اميركا.وقال جعفر في تصريح لـ /المعلومة/، ان “ذهاب بعض الكتل الى المعارضة حق دستوري، وبالنسبة لمؤسسي […]

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