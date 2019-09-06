رايتس ووتش تتهم كردستان بمنع عودة اكثر من 4 الاف نازح عربي الى مناطقهم في شرق الموصل

2019/09/06 | 09:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن حكومة إقليم كردستان تمنع حوالي 4,200 من العرب السنة من العودة إلى ديارهم في 12 قرية شرق الموصل في إقليم كردستان العراق.بعد أكثر من ثلاث سنوات من استعادة قضاء الحمدانية من تنظيم “الدولة الإسلامية” (المعروف أيضا بـ “داعش”)، سمحت سلطات حكومة إقليم كردستان فقط للسكان […]

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