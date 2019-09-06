العراق يوقع مذكرة مع الجامعة العربية لاعفائه من ديون صناديق الدعم

2019/09/06 | 09:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الخارجية العراقية، الخميس، عن توقيع مذكرة مع الجامعة العربية خاصة بإعفاء العراق من ديون صناديق الدعم بنسبة 75%....

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