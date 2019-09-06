2019/09/06 | 09:57

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الطقس: إنخفاض ملحوظ للحرارة في الأسبوع المقبل

الجمعة

06

أيلول

2019 :

09:53 am

26

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، طقس الأيام الأربعة

المقبلة.وذكر بيان للهيأة ، ان "طقس يوم غد السبت سيكون مشمساً في المنطقتين

الوسطى والشمالية مع انخفاض قليل في درجات الحرارة، وفي المنطقة

الجنوبية مشمساً حارا مع انخفاض في درجات الحرارة" مشيراً الى ان

"درجة الحرارة العظمى في بغداد ستسجل بمعدل 43 مْ وأعلاها في محافظة

البصرة بمعدل 48 مْ".وأضاف ان "طقس الأحد المقبل سيكون مشمساً بالمناطق كافة مع انخفاض

قليل بدرجات الحرارة في الجنوب عن اليوم السابق".أما طقس يومي الأثنين والثلاثاء المقبلين سيكون مشمساً في المناطق

كافة ولا تغير في درجات الحرارة.

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