لماذا تضغط تركيا على أوروبا بقضية اللاجئين؟

2019/09/06 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال الحملة الانتخابية لعلي بن يلدريم، مرشح حزب «العدالة والتنمية» لمنصب عمدة إسطنبول، ترددت طروحات جديدة اعتبرت مناهضة للاجئين السوريين في المدينة

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