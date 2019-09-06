بالوثيقة .. وزير الصحة يصدر توجيهات جديدة للاطباء بخصوص الخفارات

2019/09/06 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أصدر وزير الصحة علاء الدين العلوان،اليوم الجمعة، توجيهات جديدة الى الاطباء بخصوص الخفارات.

وتنص الوثيقة الصادرة من الصحة وموجهة الى دوائرها في بغداد والمحافظات كافة، على انه "يترك للمدراء العامين ومدراء المستشفيات السلطة التقديرية لتنفيذ مضمونها من حيث عدد الأطباء الاختصاص والاختصاصات المطلوب تواجدها بعد الدوام الرسمي".

وتضيف، أنه "اذا كان عدد الأطباء الأختصاص 7 فما فوق يكون دوام الطبيب الخافر 24 ساعة، واذا كان عدد الأطباء الاختصاص 4-6 يكون تواجد الطبيب الخافر من نهاية الدوام الرسمي لغاية الساعة الثانية عشرة ليلا، وبعدها يتم العمل بنظام الاستدعاء مع تأمين وسائل الاتصال والنقل لضمان وصول الطبيب الاختصاص الى المؤسسة الصحية في الوقت المحدد".وتؤكد الوثيقة، "اذا كان عدد الأطباء الاختصاص 301 يتم العمل بنظام الاستدعاء مع تأمين وسائل الاتصال والنقل لضمان وصول الطبيب الاختصاص الى المؤسسة الصحية في الوقت المحدد، وفي هذه الحالة على المدراء العامين اعادة توزيع الاطباء الاختصاص بين المستشفيات كافة لتأمين توفر العدد الكافي من الأطباء الاختصاص للعمل في الخفارة".

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