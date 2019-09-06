الطلبة يستأنف تدريباته باستثناء ثلاثة لاعبين

2019/09/06 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

استأنف الفريق الاول لنادي الطلبة تمريناته اليومية في اطار استعداداته لمباريات الدوري الممتاز، والذي من المؤمل ان تكون جولته الاولى يوم الاربعاء الموافق 18-9-2019.

وشارك في التدريبات جميع اللاعبين، باستثناء ثلاثة، هم سيف سلمان لاجرائه عملية جراحية بسيطة، اضافة لمصطفى الامين وحيدر حسين.

ومن المقر ان يدخل الفريق معسكرا داخليا في احدى فنادق بغداد، على مدار خمسة ايام، تتخلها وحدات تدريبية صباحية ومسائية، بعد تعذر اقامة المعسكر خارج العراق بسبب الظروف التي مر بها النادي في الايام المنصرمة وتداعيات الازمة المالية للنادي وتأثيرها على منح النادي للرخصة الاسيوية والتي يسمح من خلالها المشاركة بالدوري العراقي، اضافة لضيق الوقت المتبقي لبداية الدوري.

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