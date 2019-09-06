مصدر حكومي: تجار عراقيون وراء زيارة السفير التركي الى “علوة البيض”

2019/09/06 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..كشف مصدر حكومي، الجمعة، عن وقوف مجموعة تجار عراقيين وراء زيارة السفير التركي الى “علوة البيض”، لافتاً الى ان تحركات السفراء يجب ان تكون بتنسيق مع وزارة الخارجية.وقال المصدر لـ /المعلومة/، ان “تحركات السفير التركي وزيارته الى (علوة البيض) امر مستهجن ومرفوض ومن المفترض ان تكون تحركات السفراء معلومة من قبل وزارة […]

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