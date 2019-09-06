2019/09/06 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المؤمل ان يصدر اليوم الجمعة ،مكتب الاحصاء التابع لوزارة العمل الامريكية تقريره الشهري لنمو الوظائف وسوق العمل في البلاد والذي على أثره ستتحدد العديد من مؤشرات الأسهم وسوق المال والأوراق في وول ستريت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير الوظائف في الولايات المتحدة قد يظهر نتائج أقل من المتوقع) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير الوظائف في الولايات المتحدة قد يظهر نتائج أقل من المتوقع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).