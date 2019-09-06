الأماميون الثوريون - النقد العلمي المادي لتجربة 30 غشت - 4

2019/09/06 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الأماميون_الثوريون نواصل سلسلة كتابات حول نقد تجربة منظمة إلى الأمام من خلال كتابات فؤاد الهيلالي لكشف ما يشوب الكتابة السياسية من شوائب نتيجة طغيان التجزيئية والذاتوية على التحليل المادي التاريخي، مما يجعل هذه الكتابات غير قادرة على القيام بمهامها التاريخية المتجلية في نقد التجربة وإعطاء الحلول لأزمة الحركة الماركسية ـ اللينينية وفتح الأفق للمشروع الثوري الذي تحمله.تبقى التساؤلات المطروحة هي هي : ل......

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