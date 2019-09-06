2019/09/06 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_الفلاحي اللغة سكن ولا نتحرر إلا فيه , يمكننا أن نجيد آلاف اللغات ولكن هناك لغة واحدة تملك القدرة على هز جنوننا وأحلامنا من الداخل.- واسيني الأعرجوبلغته القريبة منا تحدث كمدمن وجع عن مباغتة أظافر خساراته وهي تنشب بروحه وتتوالاه صفعات الألم التي اعشوشبت في زوايا الروح منذ طفولته تجربتي في باريكة تتسم بالتطور على مستوى اللغة الإنجليزية إذ لم نعتد نحن في الثانوية في العراق أن نتكلم بها وق......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فاطمة الفلاحي - حكايا الرماد - شاعر المهجر والمثقف العضوي خلدون جاويد من – الوعي الكتابي وفتنته - الحلقة الثالثة من حوارنا معه في -بؤرة ضوء-) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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