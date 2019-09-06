مدير متحف الناصرية يكشف لـ

2019/09/06 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلن مدير متحف الناصرية الحضاري عامر عبد الرزاق تخصيص 250 مليون دينار لتطوير وتاهيل المتحف.

وقال عبد الرزاق لـ"ألعهد نيوز"، ان وزير الثقافة والسياحة

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