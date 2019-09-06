2019/09/06 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلن عضو مجلس النواب عمانوئيل خوشابا، ان تفعيل لائحة السلوك النيابي هو من صلاحية هيئة الرئاسة فقط.

وقال خوشابا لـ"ألعهد نيوز"، اليوم الجمعة، ان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خوشابا لـ "العهد نيوز": تفعيل لائحة السلوك النيابي هو من صلاحية هيئة الرئاسة فقط) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خوشابا لـ "العهد نيوز": تفعيل لائحة السلوك النيابي هو من صلاحية هيئة الرئاسة فقط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).