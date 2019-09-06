2019/09/06 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة احمد نجم ان جميع أسعار المواد والسلع الأساسية ثابته كما هي عليه سابقاً ولم يطرأ عليها أي تغيير ولم تتأثر بارتفاع أسعار العملات الأجنبية.وأوضح نجم في تصريح له الأمس ان الزبائن سيجدون في جميع صالات ومنافذ بيع فروع المؤسسة بالمحافظات الفرق الواضح بين أسعار ومواصفات المواد بالسورية للتجارة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار المواد والسلع بالسورية للتجارة ثابتة ولم تتأثر بارتفاع أسعار العملات الأجنبية النعيم نيوز.

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