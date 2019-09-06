نائب يدعو عبد المهدي للرد بحزم على ’’محاولات’’ إضعاف الدولة

2019/09/06 | 10:09

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بغداد اليوم- بغداد

دعا صادق السليطي، النائب عن تحالف "سائرون" المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة (6 أيلول 2019)، للرد بـ "صرامة" على محاولات اضعاف الدولة.

وقال السليطي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الوضع الامني والاقتصادي والخدمي واستشراء الفساد بالعراق لا يتحمل اي مجازفات، فعلى رئيس الوزراء ان يكون اكثر حزماً وصرامة تجاه محاولات إضعاف الدولة باتخاذ قرارات عسكرية وأمنية مستقلة بعيداً عن سلطة القائد العام للقوات المسلحة كونه المسؤول الأول والأخير عن تلك القرارات".

وبين، أن "على رئيس الوزراء البدء باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الفاسدين بغض النظر عن تبعيتهم ومن يقف خلفهم من أحزاب او دول، اذ سبق له ان نوه بان عدد ملفات الفساد بهيئة النزاهة يتجاوز 13 الف ملف".

واوضح السليطي، أن "الخطوة الحقيقية لبناء وتقوية الدولة تبدأ بضرب الفاسدين وهذا ما ننتظره من الحكومة التنفيذية"، رافضاً "التغاضي والمجاملة وترحيل الأزمات الداخلية لحين انهيار الدولة".

ويأتي ذلك في وقت انتشرت فيه وثيقة، موقعة من قبل نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي جمال جعفر آل إبراهيم (أبو مهدي المهندس)، تظهر توجيهاً بتشكيل مديرية القوة الجوية في الحشد، فيما كلف المهندس "صلاح مهدي حنتوش"، بمنصب المدير فيها.

عقب ذلك، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس (5 أيلول 2019)، "نهاية" الحكومة العراقية، فيما هدد بإعلان براءته منها "إذا لم تتخذ إجراءات صارمة".

وكتب الصدر في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "#الوداع_يا_موطني..



يُعَد ذلك إعلاناً لنهاية الحكومة العراقية..



ويُعَد ذلك تحولاً من دولة يتحكم بها القانون الى: #دولة_الشَغَب".

وأضاف زعيم التيار الصدري: "وإذا لم تتخذ الحكومة اجراءاتها الصارمة..



فاني أعلن براءتي منها".

وفي اثناء ذلك، نفى مصدر في مكتب رئيس هيأة الحشد الشعبي، فالح الفياض، الخميس (5 ايلول 2019)، صدور قرار بتشكيل قيادة قوة جوية تابعة الى الحشد.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الانباء التي تم تداولها في وسائل الاعلام بشأن اصدار هيأة الحشد الشعبي، قراراً بتشكيل قيادة قوة جوية تابعة للحشد الشعبي، غير صحيحة".

بغداد اليوم _ بغداد

أعربت وزارة الخارجية العراقية، الاربعاء (5 ايلول 2019)، عن ترحيب العراق بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان.

وقال المتحدث باسم الوزارة، احمد الصحاف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "العراق يعرب عن ترحيبه بتشكيل الحكومة ال

بغداد اليوم _ بغداد

قال الخبير العسكري السعودي، اللواء محمد القبيبان، الخميس (5 ايلول 2019)، إن البوصلة العراقية اتجهت إلى إيران في زمن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

وذكر محمد القبيبان، خلال برنامج (وجهة نظر) الذي يقدمه الدكتور ن

بغداد اليوم _ خاص

كشف مصدر في مكتب رئيس هيأة الحشد الشعبي، فالح الفياض، الخميس (5 ايلول 2019)، حقيقة صدور قرار بتشكيل قيادة قوة جوية تابعة الى الحشد.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الانباء التي تم تداولها في وسائل الاعلام بشأن ا

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