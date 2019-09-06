بالوثيقة.. رئيس الوزراء يلغي قرار الحشد الشعبي بتشكيل قوة جوية

2019/09/06 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، بالغاء قرار هيأة الحشد الشعبي بتشكيل قوة جوية، فيما شدد على الالتزام بالقانون والتعليمات.





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