وزير التخطيط يبحث مع مجموعة “تراك” الكورية مراحل إنجاز “الحبانية الجديدة والبصرة الجديدة”

2019/09/06 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

ترأس وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اجتماعاً مع وفد من مجموعة “تراك” الكورية في العاصمة سيؤول، تم خلاله بحث مراحل العمل في مشروعي “مدينة الحبانية الجديدة” و”مدينةوالبصرة الجديدة”، وسبل الدعم الحكومية لتسهيل عمل الشركة في عموم المحافظات.

وشدد الدليمي، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، على “التنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة لتوفير الظروف اللازمة للعمل”، مبيناً “حرص الحكومة لعراقية على دعم الاستثمارات الأجنبية، ولاسيما للشركات التي تساهم في تطوير القدرات الوطنية وتوفير فرص العمل”.





وذكر البيان، انه “ناقش الاجتماع ضرورة إنشاء خط نقل سككي بين محافظة بغداد ومشروع مدينة الحبانية الجديدة والتي سيتم افتتاحها خلال شهر تشرين الأول المقبل، وسبل تعزيز واستدامة خدمات بُنى المدينة التي ستضم مصانع صديقة للبيئة، وجامعات ومعاهد حديثة، ومراكز تدريب وتطوير متخصصة، وعدد من الفنادق والمرافق الترفيهية والملاعب الرياضية”.





من جهته، استعرض رئيس مجموعة “تراك” الكورية “المشاريع التي نفذتها الشركة” ، مؤكداً “حرص المجموعة على نقل التجربة الكورية في بناء المجمعات السكنية للعراق وتزويدها بالخدمات الذكية، والسعي من خلال ذلك نحو توفير المزيد من فرص العمل”.

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