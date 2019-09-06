وزير الداخلية يصل الى ديالى للاطلاع على الوضع الامني في المحافظة

2019/09/06 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الداخلية ياسين الياسري الى محافظة ديالى لتدارس الاوضاع الامنية مع القيادات الامنية في المحافظة .

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